Un figlio di Elon Musk ha iniziato la procedura per cambiare nome e cognome, oltre che genere.

Xavier Musk, questo il suo nome attuale, ha deciso di farsi chiamare Vivian Jenna Wilson (come la madre, la scrittrice Justine Wilson) non solo perché vuole diventare donna, ma anche perché non desidero essere imparentato con il mio padre biologico in alcun modo o forma”, ha reso noto.

Elon Musk, il figlio Xavier vuole cambiare sesso, nome e cognome: “Non voglio avere a che fare con mio padre”

Xavier Musk ha 18 anni. Sui documenti ufficiali depositati presso un tribunale di Los Angeles si legge che il figlio del fondatore della Tesla ha avviato la pratica per una questione di “identità di genere”, oltre che per il desiderio di non essere più legato al padre.

L’audizione per il cambiamento del nome è in programma venerdì prossimo.

Elon Musk, i figli e le mogli

Elon Musk, fondatore di Tesla, ha sette figli: Griffin, Vivian, Kai, Saxon, Damian, che ha avuto con la scrittrice Justine Wilson, con la quale è stato sposato dal 2000 al 2008, e X AE A-XI ed Exa Dark Sideræl, avuti con la cantante Grimes.

Musk e Wilson avevano avuto anche una figlia, Nevada, nata nel 2002, che morì 10 giorni dopo la nascita per la sindrome della morte in culla.