Elon Musk sfida Putin a duello: “Combatti a mani nude con me per l’Ucraina” (foto Ansa)

L’eccentrico miliardario Elon Musk, via Twitter, ha deciso di lanciare il guanto di sfida al presidente russo Vladimir Putin: ” “Con la presente sfido Vladimir Putin a duello”, scrive il miliardario aggiungendo poi in un altro tweet, riferito sempre al leader russo: “Sei d’accordo con questa lotta?”. A cosa lo sfiderà? Putin, si sa, ama molto il judo anche se dopo l’invasione in Ucraina il presidente russo è stato espulso dalla federazione internazionale. Da parte sua invece Musk, almeno così si dice, pratica molte arti marziali tra cui MMA e lo stesso judo.

Il precedente

Nel 2020Musk sfidò anche l’attore Johnny Depp a un combattimento di arti marziali miste perché l’attore lo aveva insultato durante le concitati fase del divorzio tra il divo di Hollywood e l’ormai ex moglie Amber Head.

Elon Musk e gli aiuti in Ucraina

Il nome di Elon Musk tra l’altro non è la prima volta che compare in questi giorni di guerra. All’inizio dell’invasione Mykhailo Fedorov, vice primo ministro ucraino, aveva chiesto aiuto a Musk affinché fornisse la connessione internet al suo Paese attraverso i suoi satelliti spaziali. Aiuto concesso visto che pochi giorni dopo sono stati fatti recapitare di “router” e i satelliti di Starlink sono stati orientati verso l’Ucraina.