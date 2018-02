Elezioni: tutti con candidati bugiardi, coinvolti, trafficoni. Nessun s'offenda, così è la gente

Elezioni: tutti, proprio tutti, con candidati in lista bugiardi, coinvolti, trafficoni. Indagati, avvisati, sospettati...guai più o meno piccoli e più o meno risolvibili con la giustizia. Ma non è solo di questi candidati che qui si parla. Anzi, non solo e non soprattutto di questi. Qui si parla di candidati che non dicono o nascondono la verità sulle lobby più o meno alla luce del sole cui appartengono.