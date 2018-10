ROMA – La modella Emily Ratajkowski è stata arrestata mentre protestavacontro la nomina di Brett Kavanaugh alla Corte Suprema. La Ratajkowski è stata arrestata insieme ad altre trecento persone.

La protesta era stata convocata in vista del voto in Senato per la nomina di Kavanaugh alla Corte Suprema, ritenuta da gran parte degli americani assolutamente incompatibile dopo l’accusa di stupro lanciata da Christine Blasey Ford.

“Oggi – racconta la modella su Instagran – son stata arrestata per aver protestato contro la nomination alla Corte Suprema di Brett Kavanaugh, un uomo che è stato accusato da più donne di violenza sessuale. Gli uomini che fanno del male alle donne non devono più stare in posizioni di potere. La conferma di Kavanaugh alla Corte Suprema degli Stati Uniti è un insulto alle donne di questo paese. I chiedo al governo che le donne vengano riconosciute rispettate e supportate al pari degli uomini”.