Escort confessa: “Ecco le più strane richieste dei clienti…”

ROMA – Su Reddit, un’escort australiana ha rivelato i dettagli di alcune delle più strane richieste dei clienti.

La donna, che vive a Sydney, sostiene di aver avuto rapporti sessuali con oltre 1.200 uomini e la sua specialità era "la finta fidanzata" ma è accaduto che abbia dovuto far fronte a richieste bizzarre, come il cliente che l'ha pagata per salire e scendere dalla scala a chiocciola all'interno del suo appartamento.

Un altro uomo, mentre erano in macchina, ha risposto a una telefonata della moglie e messa in vivavoce. L’escort ascoltava ed era chiaro che lui stesse cercando di manipolare la consorte, voleva che pensasse che il tradimento era solo nella sua mente, scrive il Daily Mail.

“Dopo aver riattaccato, ho detto:”Non è stupida e non sei molto bravo a mentire, la tua difesa è stata pessima”, ha raccontato l’escort su Reddit.

A quel punto lui si è sfogato, ha detto che il matrimonio era “morto”, la cosa peggiore era la vita sessuale con la moglie.

“Ero disgustata che considerasse i rapporti sessuali con la moglie come “un sacrificio” e ancor di più disgustata per il modo in cui l’aveva manipolata mentre era al telefono. Ho smesso di vederlo”.

La peggiore esperienza, ha rivelato l’escort, è stata con un cliente descritto come poco attraente a causa dei capelli unti, colorito spento e corporatura magrolina.

E come se non bastasse, “Mentre ci stavamo baciando gli ho chiesto di respirare con il naso e non con la bocca ma lui ha fatto spallucce e risposto che riusciva a respirare solo in quel modo”.

Su Reddit la donna ha rivelato altri dettagli intimi del lavoro, inclusa la parcella. Per la prima ora chiede 550 dollari, 500 per la successiva e 300 per ogni ora aggiuntiva.