L’esercitazione estrema nella neve dei militari coreani

WASHINGTON – Come ogni anno, forze speciali sudcoreane e marines degli Stati Uniti, sono impegnati in esercitazioni congiunte in ambiente invernale. Anche stavolta il posto prescelto è il monte Hwangbyeong, nella contea di Pyeongchang, circa 200 chilometri a est di Seul nel Nord-est del Paese. Si tratta della località sciistica più nota della penisola dell’Asia orientale, che a febbraio ospiterà le olimpiadi invernali del 2018.

I soldati corrono a torso nudo nella neve, si immergono in acqua gelata, scalano alture, sciano, fanno flessioni e altri esercizi a temperature sotto lo zero. L’esercitazione prevede anche prove più tradizionali, come missioni di infiltrazione e di ricognizione.