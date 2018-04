ROMA – Ha mangiato il referto dell’etilometro per “difendere” a tutti i costi il suo assistito. Avvocato multato in Russia. Maxim Bushin aveva chiesto alla corte di pace di familiarizzare con i materiali dei procedimenti amministrativi, relativi a un suo cliente, e quando le carte gli sono state messe in mano, ha iniziato a divorarle.

Il tribunale di Kuntsevsky a Mosca ha condannato il legale a una multa di 50 mila rubli (poco più di 600 euro) e gli ha imposto un trattamento per le tossicodipendenze, riferisce RIA Novosti citando la portavoce della corte Daria Galkina.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Il difensore in sostanza ha “distrutto” il controllo dell’etilometro del suo assistito e anche la successiva documentazione di una visita medica.