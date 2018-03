ADDIS ABEBA, ETIOPIA – Un bus di studenti, per la maggior parte universitari, è precipitato in una scarpata nel nord dell’Etiopia. L’incidente è avvenuto lunedì.

Almeno 38 i morti. Tra le vittime ci sarebbero 28 uomini e 10 donne. L’autobus stava viaggiando da Mekane Selam a Dessie, quando è improvvisamente, per cause ancora da chiarire, caduto “in una scarpata” nel distretto di Legambo. Un volo di circa cinque metri. Un’altra decina di studenti sono feriti in maniera più o meno grave.