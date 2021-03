Evelyn Miller, la star di OnlyFans con due vagine: “Giro video col mio fidanzato e le mie amiche. E’ divertente”

Un’ex escort nata con due vagine: sostiene che la la malformazione le ha permesso di separare il lavoro dalla vita personale. Evelyn Miller, della Gold Coast nel Queensland, ha la rara malformazione dell’utero didelfo, il che significa che ha due vagine, due uteri e due cervici; ha due cicli mestruali contemporaneamente e deve indossare due tampax.

Nonostante le sia stato detto che avrebbe potuto avere difficoltà a concepire, ora è incinta di sei mesi nel suo utero destro. In un’intervista radio a KIISFM, la trentenne, incinta di sei mesi, ha spiegato nel dettaglio cosa vuol dire fare se*so con due genitali e come ha iniziato la nuova carriera su OnlyFans dopo aver lasciato il lavoro di escort.

Evelyn Miller: Ero una prostituta e una escort e ora…”

“Ero una prostituta e una escort, usavo una vagina per il lavoro e una per la mia vita personale, il che è stato davvero utile”. “Insieme al mio fidanzato facciamo dei video con molte delle mie amiche. Penso che sia divertente”, ha detto Evelyn, che è tra lo 0,18% dei migliori guadagni di OnlyFans al mondo. Quando lavorava come escort, per molto tempo ha mantenuto segreta la malformazione perché era “imbarazzata”.

“Un paio di clienti hanno capito che c’era qualcosa che non andava. Uno ha pensato che avessi cambiato genere e qualcosa fosse andato storto. Mi ha accusato di essere un uomo. L’altro era un ginecologo e alla fine mi ha visitato”. Evelyn ha raccontato che era solita fare sesso con i suoi clienti usando il “lato sinistro”, mentre il “lato destro”, in cui raggiunge l’orgasmo, era riservato esclusivamente al suo partner. “Scherzavo sul fatto che uno era per il lavoro e uno per il mio ragazzo, dunque non era un tradimento”.

La coppia ha scoperto dell’arrivo del primo figlio, un maschio, dopo aver girato un video di ses*o con due delle sue amiche più care. “Pensavano di essere un portafortuna”, ha detto Evelyn, aggiungendo che è rimasta incinta nella vagina “giusta”. La donna ha spiegato dovrà sottoporsi al parto cesareo perché tra le due vagine c’è un muro. Evelyn ha detto di aver sempre saputo che nel suo corpo qualcosa non andava ma solo 10 anni fa ha scoperto di avere un doppio sistema riproduttivo. “Potrei rimanere incinta contemporaneamente di due bambini”. (Fonte: Daily Mail, Sun)