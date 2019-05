Everest: due ore di coda per salire in cima, ingorghi peggio della città

ROMA – Salire in cima all’Everest? Ingorghi peggio della città, ritardi e gente in coda fino a due ore. Succede proprio sull’Everest (8.848 metri), preso d’assalto da circa 200 persone tra alpinisti e sherpa. Con una cima “affollata” si rischiano più incidenti dovuti all’inesperienza degli scalatori, le cui bombole di ossigeno, indispensabili a quelle altezze, si consumano nell’attesa di tentare la scalata. Mercoledì, quando erano attesi ben in 150, sono morti due alpinisti per il mal di montagna: l’americano Donald Lynn Cash e una donna indiana, Anjali Kulkarni. In totale a causa dell’affollamento ci sono stati 7 morti in una settimana.

Come se non bastasse, il governo nepalese e le compagnie di assicurazione di trekking stanno indagando su un gigantesco giro di truffe in cui alcuni operatori turistici del monte Everest, le guide, le società di elicotteri, gli ospedali stanno intascando illecitamente ingenti rimborsi con le compagnie assicurative: incoraggiano evacuazioni non necessarie, esagerano i sintomi, in poche parole organizzano delle false operazioni di salvataggio, il tutto per milioni di dollari.

Geoffrey Chang, un trekker australiano ha raccontato la sua esperienza: diretto al campo base dell’ Everest, si era svegliato con un dolore al torace e la guida nepalese lo aveva spinto a chiedere l’evacuazione con l’elicottero sostenendo che si trattava di una forma grave di Male Acuto di Montagna, scrive The New York Times.

Ma secondo quanto affermato da Chang, la mattina dopo si sentiva meglio, i livelli di ossigeno erano tornati a livelli accettabili. Michelle Tjondro, sua compagna di viaggio aveva chiesto alla guida se quel giorno potevano semplicemente riposare o raggiungere le altre persone che avevano sintomi analoghi.