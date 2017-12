LINCOLN, NEBRASKA – E’ stato trovato il cadavere di Sydney Loofe, 24enne del Nebraska scomparsa lo scorso 15 novembre.

Prima di sparire nel nulla la ragazza aveva scritto su Facebook: “Pronta per il mio appuntamento”.

Quel giorno, infatti, Sydeny Loofe si doveva incontrare con una giovane che aveva conosciuto su Tinder. La ragazza, Bailey Boswell, è stata poi arrestata con il compagno di stanza 51enne, Aubrey Trail.