ROMA – Quattro edifici del quartier generale di Facebook nella Silicon Valley in California sono stati evacuati dopo che un pacco recapitato alla società è risultato positivo ai test per il sarin, un gas con possibili effetti letali.

Sotto osservazione due persone che sono entrate in contatto con il pacco ma che per ora non hanno mostrato i sintomi legati all’esposizione a questo tipo di sostanza. Indagini sono in corso da parte dell’Fbi.

“Alle 11 di questa mattina (ora del Pacifico, ndr) – ha detto un portavoce di Facebook citato dal Telegraph – un pacco sospetto è stato recapitato a uno dei nostri uffici postali. Abbiamo evacuato quattro edifici e stiamo facendo indagini con le autorità locali”. Non è escluso che si possa trattare di un “falso positivo”. (fonte Ansa)