Famiglia sterminata in un incidente: in autostrada contromano poi lo schianto

LOS ANGELES – Una famiglia di cinque persone è morta in un gravissimo incidente stradale a Williams, in California (Usa). Fatale un errore dell’autista che si è immesso contromano lungo l’autostrada finendo per schiantarsi contro un altro veicolo.

Il bilancio finale dello scontro è stato di sei vittime, dal momento che oltre alle cinque persone a bordo di una Dodge ha perso la vita anche l’uomo alla guida dell’altra vettura coinvolta. Le due auto hanno preso fuoco subito dopo l’impatto e tutti i corpi sono stati trovati carbonizzati.

Spetterà ora alla polizia cercare di fare piena luce su quanto accaduto, stabilendo in particolar modo se l’autista ha sbagliato strada a causa di un errore casuale, di imperizia oppure del consumo eccessivo di sostanze stupefacenti e alcol.