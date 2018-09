NEW YORK – Decine di persone stanno dando fuoco alle loro scarpe e calzini a marchio Nike sui social network. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Il motivo dietro a questo boicottaggio è la scelta del nuovo testimonial della campagna Just Do It, l’ex campione di football che ha sfidato Donald Trump. Proprio Colin Kaepernick, atleta ribelle che ha dato il via alle proteste contro il presidente degli Stati Uniti, sarà infatti il volto della campagna dallo slogan “Credere in qualcosa. Anche se significa sacrificare tutto”. Dopo il suo gesto, infatti, la carriera di Colin nel football professionistico si è conclusa.

La scelta di Nike appare una sfida aperta a Trump, ma ha letteralmente infiammato i social network. Le risposte alla nuova campagna del brand sportivo che ha scelto l’atleta simbolo della protesta dell’inno come suo testimonial per i 20 anni di ‘Just Do It’ non si sono fatte attendere. In evidente sostegno al presidente Trump – che sin dall’inizio ha dichiarato guerra agli atleti che si inginocchiano mentre viene intonato l’inno nazionale americano in segno di protesta contro la polizia violenta e il razzismo – alcune persone hanno dato fuoco ai prodotti Nike e hanno postato video o foto sui social media.

“Boicottate l’antiamericana Nike – si legge in un post su Twitter -, odia i veterani e i loro prodotti sono fatti in Cina e non in Usa”. “Cara Nike – si legge in un altro post – brucio tutte le cose Nike che posseggo. L’uomo che hai scelto come volto per la tua campagna #justdoit indossava calzini che descrivevano i poliziotti come maiali”. Un altro post, da parte di un ex marine, mostra una foto con dei calzini Nike deliberatamente strappati.