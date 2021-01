Steven Brandenburg, il farmacista negazionista che ha volontariamente distrutto 500 dosi del vaccino Moderna lasciandole fuori dal frigorifero, era convinto che il siero mutasse il Dna umano. L’uomo, seguace delle teorie complottiste, sosteneva anche che fosse imminente la fine del mondo.

Il farmacista, dipendente dell’Advocate Aurora Healt, organizzazione sanitaria no profit con sede a Milwaukee, in Wisconsin, lo scorso 26 dicembre ha deliberatamente danneggiato 57 flaconi di vaccino Moderna sufficienti, secondo gli esperti, a inoculare dosi del siero a più di 500 persone. Steven Brandenburg ha lasciato le fiale fuori dal frigorifero dell’ospedale di Grafton con il preciso intento di alterarle e renderle così inutilizzabili.

Distrugge 500 dosi del vaccino Moderna perché “mutano il Dna”

Brandenburg, 46 anni, convinto sostenitore delle teorie complottiste, ha spiegato agli inquirenti che la somministrazione del vaccino Moderna avrebbe mutato il Dna dei pazienti in modo irreversibile. Per questa ragione, la notte tra il 25 e il 26 dicembre, l’uomo ha deliberatamente estratto i 57 flaconi dal frigorifero dell’ospedale di Grafton lasciandole all’aperto per diverse ore, fino a quando un suo collega non si è accorto dell’anomalia e ha dato l’allarme.

Farmacista negazionista accusato di due capi di imputazione

L’uomo è ora accusato di due capi di imputazione, ovvero di aver tentato di manomettere i prodotti e di sconsiderato disprezzo per il fatto che un’altra persona possa essere messa in pericolo di morte, secondo la nota del Dipartimento di Giustizia. Il farmacista ha patteggiato dichiarandosi colpevole delle accuse, ciascuna delle quali prevede una pena massima di dieci anni di carcere.