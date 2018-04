ROMA – Ricorrere al web per curarsi, farsi diagnosi su Google è quanto di più sconsigliabile per i non addetti ai lavori e gli stessi medici non fanno che ripetere che è inutile e controproducente.

L’ultimo esempio da un turista inglese, che, in vacanza in Australia, dopo essersi fatto un bagno nell’Oceano ha notato degli strani puntini neri sotto la caviglia, così ha creato un post su Reddit chiedendo di cosa potesse trattarsi.

Sono piovuti moltissimi commenti, molti anche scherzosi, ma qualcuno ha risposto seriamente ed è riuscito non solo a spiegargli quello che avesse, ma anche come curarsi. Si trattava degli aculei di un riccio di mare, in sé innocue ma se trascurate e non rimosse avrebbero potuto dare origine a brutte infezioni.

Il consiglio è stato di rimuoverle con una pinzetta e di disinfettare la parte, visto che non sembrava esserci particolare rossore o gonfiore tutto sarebbe guarito in pochi giorni.