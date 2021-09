Ennesima esecuzione dei talebani: si tratta del cantante folk Fawad Andarabi. E’ stato trascinato fuori dalla sua abitazione di Andarab, nella provincia di Baghlan, Kabul, e ucciso con un colpo di pistola alla testa. L’omicidio ha sollevato la preoccupazione per il ritorno alla dura forma di governo imposta dai talebani quando, dal 1996 al 2001, presero il controllo dell’Afghanistan.

Fawad Andarabi, il cantante barbaramente ucciso dai talebani

In quell’arco di tempo, riferisce la CNN, i talebani hanno vietato la maggior parte della musica bollandola come non islamica. L’ex ministro dell’Interno afghano, Massoud Andarabi, anch’egli del distretti da cui prende il nome la famiglia, ha parlato pubblicamente della morte del musicista. Nel suo paese Andarabi era uno dei musicisti più famosi, in particolare perché utilizzava strumenti musicali tipici e per le canzoni sulla storia del popolo afghano. L’ex ministro degli Interni afghano Massoud Andarabi, anch’egli del distretto da cui prende il nome la famiglia, ha scritto un post su Twitter parlando della morte del cantante.

“Ad Andarab continua la violenza dei talebani. Hanno ucciso Fawad Andarabi, che in questa valle e alla sua gente portava solo gioia. La terra dei nostri antenati non si sottometterà alla violenza dei talebani”.

In Afghanistan la musica è ufficialmente fuorilegge

In un’intervista con il New York Times, il portavoce dei talebani Zabiullah Mujahid ha ribadito che “nell’Islam la musica è proibita”. Andarabi nel suo paese era uno dei musicisti più famosi, in particolare perché utilizzava strumenti musicali tipici e per le canzoni sulla storia del popolo afghano.