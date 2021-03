Feci nel sangue attraverso la flebo, mamma a processo per aver avvelenato il figlio di 9 anni (foto ANSA)

Ha avvelenato il figlio di 9 anni iniettandogli feci nel sangue. E’ accaduto a Sidney, in Australia, dove una mamma avrebbe iniettato regolarmente delle feci nelle flebo del figlio per non farlo dimettere dall’ospedale dove era ricoverato.

Mamma avvelena il figlio attraverso la flebo

Una storia che è accaduta nel 2014 (ora la vittima ha 16 anni), ma che è emersa solo in queste ore in concomitanza con l’inizio del processo, è che si è verificata presso il Westmead Children’s Hospital, specializzato appunto in casi di cura pediatrica.

Il bambino era stato portato in ospedale dalla donna dove i medici lo avevano ricoverato per una febbre molto alta. Inspiegabilmente però le sue condizioni continuavano a peggiorare con il bambino che aveva iniziato a manifestare febbre persistente associata a un considerevole stato confusionale e delirante. Il personale sanitario non riusciva però a comprendere il perché, e solo dopo attente analisi era stato scoperto nel sangue un batterio che si trova solamente nelle feci umane.

Feci nel sangue del figlio, mamma rischia 30 anni di carcere

A quel punto sono scattati i sospetti nei confronti della mamma e così, il personale medico ha contattato le forze dell’ordine che hanno deciso di sorvegliare la donna.

Ogni sera la mamma infatti iniettava feci nel sangue del figlio per far in modo che le sue condizioni di salute peggiorassero di giorno in giorno. La donna, attraverso i suoi avvocati, si è difesa parlando di incidente, senza fornire ulteriori spiegazioni e rimandando ogni accusa al mittente. Se però dovesse essere considerata colpevole rischia una condanna fino a 30 anni di carcere.