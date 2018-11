ROMA – Sono morti, schiaccaiti da due camion, mentre stavano andando in chiesa per sposarsi. Kathryn Schurtz e Joseph Kearney erano partiti dalla loro casa in New Jersey, diretti a Pittsburgh, dove avrebbero dovuto sposarsi. I parenti già li stavano aspettando in chiesa.

Ma la loro auto è finita schiacciata da due camion, e poi ha preso fuoco, sulla Interstate 78. Secondo le prime ricostruzioni è stato proprio uno dei due camion a tagliare la strada alla coppia spingendo la loro macchina contro l’altro camion.

“Le nostre vite – ha scritto la zia di Joseph – sono cambiate tragicamente lo scorso mercoledì. Nostro nipote Joseph e la sua bellissima fidanzata Kate sono morti in un incidente stradale mentre stavano tornando a casa per il loro matrimonio che si sarebbe tenuto quel giorno. I nostri ricordi ci aiuteranno a superare questo momento. Erano luce, si sono spenti troppo presto”.