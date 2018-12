La figlia hostess lavora a Natale: il papà prende sei voli per stare con lei

WASHINGTON – Un padre americano ha passato il 24 e 25 dicembre in volo per stare accanto alla figlia, assistente di volo della Delta Airlines, così che la ragazza non trascorresse le feste natalizie lontano dalla famiglia.

Hal Vaughan ha infatti preso biglietti per tutti i voli su cui doveva lavorare sua figlia Pierce, attraversando in lungo e largo gli Stati Uniti. Il suo aggiornamento voli su Facebook è presto diventato virale, con ben 138.000 reazioni ai suoi post.

Una bellissima storia, divenuta virale anche grazie a Mike Levy, il passeggero trovatosi seduto vicino ad Hal, che ha postato le foto del signore e della ragazza sul suo profilo Facebook, raccontando tutto: “Papà Hal ha deciso di trascorrere le vacanze con la figlia. Quindi, sta volando su tutti i suoi voli oggi e domani in tutto il paese per trascorrere del tempo con lei per Natale. Che padre fantastico! Vi auguro un buon Natale”.