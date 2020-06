ROMA – Erano pronti a dirsi di “sì” per tutta la vita, ma all’ultimo momento è accaduto qualcosa che nessuno avrebbe mai potuto anche solo pensare.

La futura sposa, in Inghilterra per motivi di studio, tornata a casa, negli Stati Uniti, dal suo amato, era pronta a fare il grande passo. Ma quando la data delle nozze si stava avvicinando sempre di più, l’amara sorpresa.

A raccontare la versione dei fatti, al Mirror, è stata proprio la ragazza.

Una telefonata molto strana, e dall’altra parte della cornetta, il papà del futuro sposo: “Mi ha detto che Tucker era depresso e voleva morire, e così si era gettato sotto un’auto. Ha detto che avevano tentato di mettere Tucker in cura, ma non avevano fatto in tempo. E’ stato devastante”.

La ragazza ha subito chiamato la madre del ragazzo, che però si è mostrata del tutto ignara della tragedia: “Ha distrutto la mia fiducia. Non so se avrò altre relazioni in futuro. Tutto quello che ho fatto è stato amarlo. Sono stanca di essere presa in giro, e sono contenta di essermi liberata di lui. Guardando indietro, forse sono stata ingenua, ma lo amavo veramente e non pensavo che avrebbe mai fatto una cosa del genere”.

Il ragazzo, colto dal panico, ha pensato di tornare sui propri passi, inscenando la sua morte. La storia ha lasciato tutti senza parole. (fonte MIRROR)