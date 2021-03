Florida 51enne non vuole indossare la mascherina e sputa alla guardia giurata di Dinesyworld: arrestato (foto Ansa)

Un 51enne è stato arrestato dopo aver sputato in faccia a una guardia giurata che lo aveva esortato a indossare una mascherina all’ingresso del parco divertimenti di Disneyworld, in Florida. Tutto sarebbe avvenuto qualche mese fa ma la notizia è trapelata solo in questi giorni. A raccontare la storia i media americani.

Il 51enne, tal Kelly Mckin era stato invitato da una donna, una guardia giurata addetta alla sicurezza di Disneyworld, a rispettare le norme anti-contagio indossando la mascherina.

Florida, 51enne non vuole indossare la mascherina e sputa alla guardia giurata di Disneyworld. Ecco cosa è successo

L’uomo si è rifiutato di indossare la mascherina dicendo che l’avrebbe indossata soltanto una volta entrato. Di fronte all’insistenza e all’inflessibilità della donna, Mckin ha quindi pensato bene di sputarle in faccia e allontanarsi velocemente.

Il 51enne, riconosciuto e identificato grazie alle telecamere di sicurezza, alla fine è stato arrestato il giorno.

Kelly Mckin, davanti ai poliziotti, ha anche provato a negare di aver sputato alla guardia giurata. Il problema, per il 51enne, è che le telecamere di sicurezza avevano ripreso tutto dal litigio… allo sputo. E così alla fine l’uomo è stato arrestato.