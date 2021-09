Florida, donna legata e nuda resta intrappolata in una fogna. Salvata da un passante

Un incidente misterioso. In Florida, una donna nuda con le gambe legate da una corda è stata salvata da un passante che ha sentito le sue grida di aiuto provenire da uno scarico fognario.

Il video drammatico

Un video scioccante, ottenuto da NBC 2, mostra il drammatico salvataggio della donna, a sentire le sue urla è stato un passante che si trovava nel parcheggio di un ristorante di Fort Myers e ha chiamato la polizia. Per rimuovere l’enorme copertura della fogna i vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare degli strumenti speciali. La donna, dopo essere stata tratta in salvo è stata ricoverata in un ospedale della zona.

Le prime ricostruzioni

La polizia ha riferito che la donna, le cui gambe erano state legate con un materiale simile a una cinghia, era stata in un vicino motel Travelodge. Alla polizia, la donna ha raccontato di non avere idea di come fosse finita nella fogna. Non è ancora chiaro quanto tempo sia rimasta intrappolata nello scarico fognario prima di essere scoperta e salvata. La polizia di Fort Myers ha esaminato tre giorni di filmati delle telecamere di sorveglianza del parcheggio, ma sembra non ci fosse nulla che mostrasse che la donna entrava o veniva gettata nello scarico. Le forze dell’ordine stanno cercando dei testimoni per stabilire come la donna sia rimasta intrappolata nello scarico delle acque reflue.