Florida, giovane professoressa ha avuto 4 rapporti non protetti con uno studente minorenne: arrestata

Una giovane supplente di una scuola superiore della Florida ha avuto un rapporto sessuale con un suo studente ed è stata arrestata. Ayanna Davis, 20 anni, professoressa alla Lakeland High School, come dichiarato dallo sceriffo dell’ufficio della contea di contea di Polk è stata arrestata dopo che è cominciato a girare un video di lei.

Il filmato in questione ha cominciato a girare su Snapchat. Le autorità non sono riuscite ad individuare il video: nonostante ciò, il ragazzo minorenne ha sporto denuncia affermando che il filmato è girato molto tra i giocatori di football della scuola.

Quattro rapporti “non protetti” tra il giovane e la professoressa

Secondo quanto dichiarato dall’ufficio dello sceriffo, la Davis avrebbe avuto quattro rapporti non protetti con il giovane che dovrebbe avere intorno ai 16 anni.

Lo studente ha detto alle autorità di aver avuto rapporti con la professoressa due volte a casa sua e due volte a casa della signora Davis. “Era in una posizione di influenza sulla vittima e ne ha approfittato” ha detto lo sceriffo Grady Judd.

Ad assumere la Davis è stata una società di ricerca personale, la Kelly Education Services. L’azeinda si è difesa dicendo di aver assunto la professoressa dopo accurati controlli su precedenti personali, esami e titoli di studio. Ora la professore ventenne assunta come insegnante di inglese supplente, non potrà più lavorare in qualsiasi scuola pubblica della contea di Polk.