Florida, sparatoria in base militare. Killer su Twitter: “Usa nazione del male”

ROMA – Sei sauditi sono stati arrestati per essere interrogati in relazione alla sparatoria avvenuta nella base aeronavale di Pensacola, in Florida, dove un ufficiale saudita ha sparato e ucciso tre persone prima di essere ucciso a sua volta. Lo riferisce il New York Time. In base a quanto scrive il quotidiano, tre dei sei fermati avrebbe filmato la sparatoria.

“Gli Stati Uniti sono la nazione del male”.

Poco prima di aprire il fuoco nella base aeronavale di Pensacola, in Florida, l’ufficiale dell’aviazione saudita aveva pubblicato su Twitter un breve manifesto in cui definiva gli Stati Uniti “la nazione del male”. Lo riferisce il Site, sito di monitoraggio del jihadismo online. “Sono contro il male e l’America nel suo insieme si è trasformata in una nazione malvagia”, ha scritto il killer identificato come Mohammed al-Shamrani.

“Non sono contro di te semplicemente perché sei americano, non ti odio a causa delle tue libertà, ti odio perché ogni giorno supporti, finanzi e commetti crimini non solo contro i musulmani, ma anche contro l’umanità “, si legge nel messaggio del killer, scrive il Site. L’ufficiale dell’aviazione saudita frequentava la scuola di volo alla base in Florida, uno delle centinaia di soldati stranieri che ricevono in quella sede l’addestramento.

Fonte: Ansa.