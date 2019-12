Blitz dice

Euro, prima o poi ti spezzeremo le reni. La nostra fede arde e la nostra speranza non cede: ci libereremo di te, ci libereremo da te. Se taciamo è per colpire più duro, se fingiamo è per disorientarti e sorprenderti. Giorno verrà. Firmato Borghi-Bagnai futuri ministri economici della Lega.