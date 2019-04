MIAMI – In una cartellina di scuola avevano pianificato l’omicidio di 9 persone. Per questo due studentesse americane di 14 anni sono finite in manette in Florida. Le ragazzine, che frequentavano la Avon Park Middle School, nel centro dello Stato, sono state arrestate mercoledì scorso all’uscita da scuola. Ad allertare la polizia è stata una loro insegnante che ha trovato il raccoglitore in cui le due adolescenti avevano raccolto i loro appunti su come realizzare lo spaventoso piano.

Secondo quanto riportato da Fox News, sulla copertina della cartellina c’erano le scritte “info private”, “non aprire” e “Progetto 11/9”, mentre all’interno c’erano otto fogli in cui le giovani avevano annotato come ottenere le armi, i nomi o le iniziali delle persone che volevano uccidere e perfino come rimuovere e sbarazzarsi dei corpi delle vittime.

Entrambe sono in carcere in attesa di comparire dinanzi a un giudice. (Fonte: Ansa)