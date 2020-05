Foto in cima ad una cascata per festeggiare la fine del lockdown: 31enne precipita e muore

ROMA – Avevano scelto di festeggiare la fine del lockdown in Turchia andando a fare una passeggiata nel noto parco Duden di Adalia.

L’area verde è conosciutissima perché al suo interno ci sono delle bellissime cascate.

I due ha così scalato la cima fino a raggiungere la sommità delle cascate per vedere assistere al tramonto da un punto speciale.

A quel punto la ragazza, Olesya Suspitsyna, ha chiesto all’amico di scattarle una foto sul punto più alto.

La giovane, una 31enne guida turistica di origine kazaka, si è messa in una possa che simboleggiava la vittoria contro il Covid-19, ma poco dopo è caduta precipitando per almeno cento metri.

La ragazza aveva scalato una barriera di sicurezza in modo che il suo amico potesse immortalarla in piedi sul bordo della scogliera con maestose cascate sullo sfondo.

Vedendola precipitare nel fiume, l’amico ha immediatamente allertato i soccorsi che sono giunti sul luogo il prima possibile e l’hanno estratta dal fiume.

Purtroppo, però, sono giunti troppo tardi e dopo aver cercato invano di rianimarla ne hanno dovuto dichiarare il decesso.

Olesya, che aveva lavorato come guida turistica per cinque anni nella stessa regione, in precedenza aveva scritto in un post di Instagram: “Ammiro sempre la bellezza della natura turca, questo è il mio paradiso”. (fonte IL FATTO QUOTIDIANO)