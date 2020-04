ROMA – Dovremmo disinfettare da cima a fondo anche il frigorifero, purificare ogni confezione, busta e bottiglia della spesa quotidiana? Calma, no. Non è indispensabile darci dentro di amuchina e alcol con cassetti e sportelli del frigo. Sebbene il virus mostri una straordinaria capacità di sopravvivenza sulle superfici degli oggetti, specie la plastica, vale sempre la regola di lavarsi bene le mani dopo ogni operazione “sospetta”, tipo al rientro dalla spesa per esempio.

La questione è stata posta dal seguitissimo programma Nbc Usa al dottor Warner Green (ne riferisce sul Corriere della Sera Silvia Turin) virologo e ricercatore del Gladstone Institutes di San Francisco. Detto che covid 19 resiste sulle superfici, il professore ha citato un vecchio studio sulla Sars (non è la stessa cosa ma insomma) secondo cui il virus sopravvive a bassa umidità e temperature inferiori a 4 gradi, in pratica il microclima di un frigorifero. Lui consiglia, così fanno in casa, di disinfettare prodotti e confezioni, è sufficiente.

Andrebbe aggiunto, lo fa anche Green, che se è vero che sopravvive a lungo sulle superfici, è altrettanto vero che la sua carica virale si abbassa notevolmente. Un professore che abbiamo imparato a conoscere, Fabrizio Pregliasco virologo della Statale a Milano, non ritiene necessario disinfettare nemmeno buste e confezioni. “Intanto dovrei avere la sfortuna che qualcuno ci abbia tossito sopra quindi, come su tutte le superfici vale sempre la stessa cosa: non devo mettermi le mani in bocca e le mani vanno lavate spesso”. (fonti Nbc, Corriere della Sera)