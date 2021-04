Funerali Principe Filippo, Meghan Markle resta in California e scrive a mano il biglietto per la corona di fiori

Funerali Principe Filippo, Meghan Markle resta in California: la Duchessa di Sussex scrive biglietto a mano per accompagnare la corona di fiori (foto Ansa)

Meghan Markle ha seguito in tv dalla sua casa in California i funerali del principe Filippo. A riferirlo è stata la sua portavoce. La Duchessa di Sussex sperava di poter partecipare ma non è stata autorizzata a viaggiare dal suo medico a causa della gravidanza, si legge in una nota.

Meghan Markle, biglietto scritto a mano per accompagnare la corona di fiori

Meghan ha scritto a mano un biglietto per accompagnare la corona di fiori che lei e il principe Harry hanno scelto per il duca di Edimburgo. Dopo l’intervista rilasciata a Oprah Winfrey, i rapporti tra Meghan e la Famiglia Reale si sono logorati.

Harry è andato ai funerali del nonno da solo. Nella St George Chapel di Windsor, gli organizzatori già abbastanza in difficoltà per via delle regole sanitarie anti Covid hanno deciso che non fosse fianco a fianco con il fratello William.

William ed Harry, all’interno della St George Chapel di Windsor hanno fatto parte dei nove familiari stretti. I familiari, a file di due hanno seguito a piedi, da Windsor Castle alla chiesa, la Land Rover con il feretro di Filippo.

Harry e William hanno formato un’unica fila di tre e sono stati divisi dal cugino Peter Phillips, 43 anni. Peter è il primogenito della principessa Anna e del suo primo marito, il capitano Mark Phillips, il più grande dei nipoti di Elisabetta e Filippo.