Furti a Natale, ex ladri spiegano i trucchi per sviare i topi d'appartamento: finestre e porte chiuse…

In vista del Natale, per tenere la casa al riparo dai furti su Reddit alcuni ex ladri e utenti hanno rivelato quali sono i trucchi per sviare i topi d’appartamento.

Prima delle festività le persone spesso entrano in ansia riguardo la sicurezza dell’abitazione. Non è raro che all’interno delle case ci sono regali costosi per i propri cari e che costano parecchio.

Furti a Natale, ex ladri: chiudere porte e finestre

Su Reddit, un ex ladro ha sottolineato l’importanza di tenere chiuse porte e finestre. Sotto queste ultime sarebbe utile posizionare delle piantine con le spine. Il Sun ha riportato il commento dell’ex ladro: “Non è affatto al sicuro qualsiasi cassaforte non fissata e abbastanza piccola da poter essere trasportata da 1-2 persone”.

I nascondigli migliori per oggetti di valore

Sul forum, gli ex ladri e chi è rimasto vittima di furto con scasso hanno svelato i nascondigli migliori per gli oggetti di valore. All’inizio del thread, un utente di Reddit ha condiviso un insolito consiglio per scongiurare eventuali effrazioni.

“Incolla una chiave di riserva (non quella che apre qualcosa di importante) sotto lo zerbino. Strano vero?”

Una chiave di riserva sotto lo zerbino scoraggerà i ladri. Si sentiranno immediatamente “beccati”, ed è improbabile che entrino casa poiché pensano che ci saranno altre “trappole” pronte a coglierli sul fatto.

L’utente ha spiegato: “Alcuni anni fa ho sistemato la chiave e installato delle telecamere. Negli ultimi due anni ho assistito a questo preciso scenario. Il ladro va alla porta, controlla sotto il tappetino, cerca senza riuscire di prendere la chiave. Indietreggia, si guarda intorno per vedere se qualcuno sta guardando (forse pensa che sia caduto in qualche trappola/scherzo in cui è sorvegliato), e se ne va. E’ spaventato e non cerca un altro modo per entrare in casa”.

Se un ladro entra in un’abitazione, quando si tratta di furti le casseforti non sono un’opzione sicura. Un ladro ha ammesso che è stata la prima cosa che ha cercato. Nel forum c’è stato anche uno scambio di consigli su quale sia il posto migliore per nascondere gli oggetti di valore. Una donna ha suggerito due strani nascondigli.

“Sono un’ex giornalista di cronaca nera. La scatola degli assorbenti interni e la lettiera per gatti sono buoni nascondigli. I controsoffitti sono inoltre sicuri come una cassaforte”.

Telecamere, cartelli, disordine

Per scoraggiare ulteriormente i ladri, molti post consigliavano di sistemare delle telecamere funzionanti o finte e dei cartelli “Attenti al cane”. Parecchie persone hanno concordato sul fatto che una casa molto disordinata è il segnale che qualcuno è presente.

A dimostrazione che la mancanza di ordine ripaga, un utente ha scritto: “Un ladro è entrato in casa, ha rubato tutto il denaro e i gioielli che è riuscito a trovare. Tranne nella mia stanza, che era in disordine, un vero disastro. Sulla scrivania c’erano 800 euro e un paio di orecchini d’oro. Il ladro ha aperto la porta ma non ha toccato nulla”.

Il lungo thread si è concluso con l’avvertimento ai proprietari di casa di non condividere sui social media, in tempo reale, le foto e i post in cui parlano delle vacanze. Investire infine del denaro nell’illuminazione automatica in modo che la casa sembri sempre abitata.