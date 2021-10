Gabby Petito è stata uccisa: l’influencer di 22 anni strangolata, corpo ritrovato un mese dopo

La 22enne e influencer Gabby Petito è stata strangolata, probabilmente 3-4 settimane prima che il suo corpo fosse ritrovato. Lo ha reso noto il medico legale Brent Blue, mentre l’Fbi sta ancora cercando il suo fidanzato Brian Laudrie, tornato senza di lei dopo una lunga vacanza in camper nei parchi americani.

Gabby Petito, il corpo dell’influencer ritrovato in una foresta

L’influencer era scomparsa dallo scorso agosto. Lo scorso settembre il suo corpo senza vita è stato ritrovato in una foresta del Wyoming, nella parte occidentale degli Stati Uniti. L‘influencer era partita lo scorso luglio per condividere con i suoi followers tutte le emozioni del suo viaggio in compagnia del fidanzato.

Infatti era più che altro una travel blogger, ovvero condivideva sui social e nel suo blog dei video dove parlava e mostrava i posti che visitava con la sua dolce metà. Lei era l’influencer di casa ma inevitabilmente aveva acquisito molta popolarità anche il fidanzato Brian Laundrie che compariva sempre nei suoi video.

Si complica la posizione del fidanzato Brian Laundrie

L’influencer viveva nella casa dei genitori del fidanzato. Brian Laundrie è tornato in Florida, nella sua abitazione, il 1 settembre. Con lui non c’era la fidanzata influencer. Al momento, non sarebbe indagato per l’omicidio della fidanzata ma le sua posizione si starebbe complicando perché nel frattempo è scomparso. Infatti i genitori di Brian Laundrie hanno denunciato la sua scomparsa.

Come detto, sono ancora in corso le indagini per ricostruire le dinamiche della morte di Gabby Petito e trovare eventualmente il suo killer.