Gabriel Diniz, il cantante brasiliano è morto in un incidente aereo

ROMA – Il cantante brasiliano Gabriel Diniz, 28 anni, è morto in un incidente aereo. La notizia è stata confermata dal management dell’artista: “È con grande dolore che confermiamo la morte di Gabriel Diniz e dell’equipaggio dell’aereo”. Diniz si trovava in Salvador e stava raggiungendo la fidanzata Karoline Calheiros a Maceió per partecipare alla sua festa di compleanno.

Gabriel Diniz non è molto conosciuto in Italia ma i suoi video su YouTube arrivano a 200 milioni di visualizzazioni.