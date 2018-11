ROMA – Il filantropo miliardario, Bill Gates, ha presentato il water del futuro, ideato per le aree più povere del pianete dove non sono installate le fognature. Il fondatore di Microsoft, con un investimento totale di 400 milioni di dollari, vorrebbe evitare la morte di mezzo milione di bambini che avviene ogni anno a causa delle carenze igienico-sanitarie.

Il water, che separa i liquidi dai solidi con una combustione chimica, permetterà di risparmiare 200 miliardi di dollari che gli Stati dove mancano le fogne sborsano tra spese sanitarie e perdita di Pil.

“Non si tratta solo di qualità della vita, si tratta di malattie, morte e malnutrizione”, ha spiegato Gates, a capo della sua fondazione umanitaria, la Bill & Melinda Gates Foundation. Secondo l’Unicef, quasi 900 milioni di persone non hanno altra scelta che uscire all’aria aperta per i propri bisogni. In un paese come l’India, la mancanza riguarda ancora 150 milioni di abitanti contro i 550 milioni del 2014.