Gemma McGowan, 29 anni, restano pochi mesi di vita e ora affronta una corsa contro il tempo per sposarsi.

McGowan, di Paisley, Scozia, è la terza persona al mondo a cui è stato diagnosticato un carcinoma a cellule squamose della cavità nasale. restanoe ora affronta una corsa contro il tempo perScozia, è la

Sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza e a chemioterapia mentre era in attesa di un bambino, ha partorito sei settimane in anticipo nella speranza di sconfiggere la rara forma di cancro.

Gemma McGowan, il peggioramento delle sue condizioni di salute per l’avanzamento del tumore

Quando il tumore ha continuato a crescere, ha subito una seconda operazione per rimuovere l’occhio destro.

Nonostante la radioterapia, l’immunoterapia, il cancro di Gemma si è diffuso ed è terminale.

Ha detto allo Scottish Sun Online:”Non sono disponibili ulteriori opzioni di cure”.

A febbraio 2020, Gemma e il fidanzato Steven Murie, 30 anni, hanno scoperto di aspettare il primo figlio, erano al settimo cielo.

Nelle settimane seguenti, un occhio aveva iniziato la lacrimare e si era formato un nodulo.

Convinta si trattasse del condotto lacrimale ostruito, aveva prenotato un appuntamento dall’ottico ma le era stata consigliata una radiografia in ospedale.

La futura mamma ha aspettato più di un mese per la visita, per due volte gli appuntamenti di oftalmologia erano stati annullati.

A quasi sei mesi di gravidanza, Gemma aveva fatto quattro cicli di chemio per ridurre le dimensioni del tumore. Non avendo avuto effetto le era stato detto che aveva bisogno di più interventi chirurgici.

A quel punto ha anticipato il parto di sei settimane ed è nato Arran. Tre settimane dopo, la coraggiosa neo-mamma è andata sotto i ferri per farsi rimuovere l’occhio, il tessuto circostante, l’osso nasale e la base del cranio.

Ha trascorso tre settimane in ospedale, lontano dal fidanzato e dal neonato, poi è tornata a casa e iniziato un estenuante periodo di sei settimane di radioterapia.

L’8 marzo, i medici hanno comunicato la sconvolgente notizia che il cancro è terminale e che ha solo pochi mesi di vita.

Ma la coraggiosa Gemma racconta di essere grata di aver avuto la possibilità di diventare mamma e di poter essere stata accanto ad Arran, che ora ha quasi sette mesi.

Gemma McGowan vuole sposarsi prima di morire, lo svela la mamma Lorraine

La mamma Lorraine, racconta che con la figlia ha parlato di una sua lista di desideri.

“Non ho mai, mai pensato che avremmo avuto questo tipo di conversazioni”, dice Lorraine ma la famiglia spera di creare dei ricordi speciali per sfruttare al massimo il tempo che rimane a Gemma.

E sposarsi per diventare la signora Murie è in cima alla sua lista dei suoi desideri.

(Fonte: SUN)