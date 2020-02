ROMA – Un uomo aveva il sospetto che la moglie lo tradisse con 4 uomini diversi, e così per vendetta ha deciso di fare una cosa orribile. Ha messo della colla nei genitali della donna. La storia è stata riportata dal Daily Mail. Lui si chiama Dennis Mumo, 36 anni, del Kenya.

Tutto comincia quando un giorno l’uomo scopre sul telefono della moglie diversi messaggi con altri uomini. La donna stava chattando con altri uomini sui social. Tanto è bastato al marito per fargli credere del tradimento della donna. Così ha immobilizzato la moglie per applicarle una colla molto potente nei genitali e garantirsi in questo modo la sua fedeltà. La colla ha ustionato le parti intime della donna che ha iniziato a gridare di dolore ed è stata poi trasportata in ospedale.

L’uomo, arrestato dalla polizia, ha ammesso di aver fatto tutto al solo scopo di tutelare il suo matrimonio. La donna ora necessita di lunghe cure mediche e potrebbe rischiare di diventare sterile. (Fonte Daily Mail).