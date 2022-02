Genitori No Vax accusati di omicidio: avevano sospeso le cure alla figlia, morta poco dopo

Kerrie e Jason Struhs, di Toowoomba, Queensland, Australia, genitori No Vax sono stati accusati di omicidio, sofferenze e aver interrotto la cura salvavita alla figlia Elizabeth, 8 anni. Figlia poi trovata morta nella loro abitazione. Il 2 gennaio la madre Kerrie, 46 anni, e il padre Jason, 50 anni, avevano sospeso i farmaci per il diabete di tipo 1 e la piccola è morta cinque giorni dopo. Hanno invece pregato per la figlia convinti che a curare le malattie sia Dio e non i medici.

La storia dei due genitori No Vax

Secondo quanto riferisce il Mirror anziché chiamare un’ambulanza mentre le condizioni di Elizabeth peggioravano, avrebbero tenuto un rituale di preghiera insieme ai compagni di fede. Sembra che alla fine un membro del piccolo gruppo di preghiera abbia chiamato i paramedici. La polizia è arrivata sul posto e un vicino ha affermato di aver visto un medico uscire piangendo dall’abitazione.

La raccolta fondi della sorella della vittima

Mentre i genitori sono in prigione in attesa del processo, Jayde, sorella maggiore della piccola, ha chiesto un aiuto in denaro dopo aver promesso di prendersi cura degli altri cinque fratelli minori, tra i 3 e i 16 anni. Ha creato una pagina Gofundme. Finora ha raccolto $ 5.790 dei $ 100.000, che auspica vengano donati, con la speranza che le sia concessa la tutela. Jayde ha spiegato che i genitori diffidavano della medicina convenzionale e curavano Elizabeth attraverso la preghiera. Erano sicuri che pregare Dio fosse la cosa migliore da fare per “una completa guarigione”.