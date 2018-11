NEW YORK – Una violenta dermatite e vermi per un pannolino non cambiato per oltre due settimane. Queste le pessime condizioni igieniche in cui è stato trovato un neonato di 4 mesi, morto per le infezioni e la malnutrizione. I genitori del piccolo Sterling Koehn, in Mississipi, sono stati arrestati e ora rischiano fino a 20 anni di carcere.

A dare l’allarme gli amici della coppia, che avrebbe problemi di tossicodipendenza, dopo aver visto lo stato in cui versava il neonato. Gli amici d’altronde non sapevano nemmeno dell’esistenza del secondo figlio, ma la coppia ha anche una bambina di 2 anni che invece era ben curata.

Il piccolo è stato portato in ospedale, ma ormai per lui era troppo tardi. Quando gli hanno tolto il pannolino, la dermatite era tale che parte della pelle è rimasta attaccata ad esso. Il neonato viveva tra i vermi e una grave infezione, inoltre era gravemente malnutrito e disidratato. I medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo.