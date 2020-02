ROMA – Gennaro Arma, il comandante italiano della Diamond Princess, la nave da crociera bloccata nel porto di Yokohama e focolaio di infezione da coronavirus, resta ancora al suo posto. E cioè a bordo, insieme ai suoi ufficiali. Senza rilasciare dichiarazioni o interviste.

Mentre i passeggeri sono stati fatti tutti sbarcare, anche se qualcuno – per esempio un noto virologo giapponese – sostiene che la cessazione della quarantena sia stata prematura. Si rischia, una trasmissione secondaria del virus. Due dei passeggeri della nave, una coppia di 80 anni, sono morti ieri.

“Il comandante Gennaro Arma resta a bordo”

Confermiamo che il Comandante Gennaro Arma rimane a bordo della Diamond Princess a Yokohama, al comando della nave, coordinandosi con i funzionari della sanità pubblica per la sicurezza, la salute e il benessere dei passeggeri e dell’equipaggio. Il Comandante è in buona salute e sta guidando il suo team in questa situazione straordinaria”. Così una nota diffusa dall’armatore della nave Princess Cruises ferma nel porto giapponese.

“Al momento – si aggiunge – non è disponibile per alcuna intervista. Il Comandante Arma non vede l’ora di tornare presto a casa da sua moglie e dalla sua famiglia. Vi chiediamo di rispettare la privacy della sua famiglia”.

Il ministro Speranza conferma il blocco aereo con la Cina

“L’Italia ha tenuto sin dall’inizio un approccio ispirato alla massima precauzione continueremo su questa strada. Per questo i voli sono, e restano, sospesi e si mantengono in vigore tutte le misure predisposte che assicurano un livello di sicurezza adeguato rispetto a tutte le valutazioni epidemiologiche. Non abbassiamo la guardia”.

Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, al termine della task-force odierna su Covid-19. Gli esperti hanno analizzato la situazione epidemiologica anche con analisi previsionali. (fonte Ansa)