George Floyd, continua la guerriglia a Minneapolis: in fiamme un commissariato

ROMA – Continua la guerriglia Minneapolis. Guerriglia scoppiata dopo la morte di George Floyd.

La Cnn riferisce di un commissariato dato alle fiamme.

Il commissariato è stato evacuato “nell’interesse della sicurezza del personale”.

Ieri il capo della polizia di Minneapolis, Medaria Arradondo, si è “scusato nel modo più assoluto per la pena, la devastazione e il trauma che la morte di Floyd ha provocato alla sua famiglia ed ai suoi cari”.

“So che al momento c’è un deficit di speranza nella nostra città, e so che il nostro dipartimento ha contribuito a questo deficit nel suo insieme” ha aggiunto che ha però ribadito che non potrà permettere che si ripetano le saccheggi, gli incendi e le violenze che si sono registrate la notte scorsa.

Devastazioni che il capo della polizia imputa a “gruppi esterni” al movimento di protesta.

Intanto, la stampa Usa riporta che è emerso che, Derek Chauvin, l’agente che ha tenuto per oltre cinque minuti il suo ginocchio sul collo di Floyd che urlava di non poter respirate, nei suoi 19 anni al dipartimento aveva ricevuto almeno una decina di denunce per il suo comportamento, senza che fosse mai avviato nei suoi confronti nessun procedimento disciplinare, tranne in un solo caso una lettera di richiamo. (Fonti: Adnkronos, CNN).