George Michael, la sorella Melanie morì di diabete

La sorella di George Michael morì di diabete.

In questi giorni alcuni tabloid inglesi sono tornati a parlare della morte della sorella di George Michael, Melanie.

Melanie che morì lo scorso Natale, il 25 dicembre del 2019, esattamente tre anni dopo la morte del fratello.

“E’ morta di cuore spezzato – raccontano gli amici – Ha vissuto come reclusa, usciva solamente per andare dalla parrucchiera, all’ufficio postale e qualche volta con la sorella”.

Melanie, sicuramente depressa per la morte del fratello, morì comunque di diabete. Diabete che probabilmente non fu curato. Difficile capire, raccontano i tabloid inglesi, il perché.

Melanie e George erano molto uniti fin dalla tenera infanzia.

Lei lo ha seguito in tutti i suoi tour in giro per il mondo e gli è rimasta accanto in tutti gli eventi cruciali della sua vita. A lei il cantante ha lasciato la maggior parte della sua eredità.

Insieme alla sorella Yioda, al loro padre Jack e al manager David Austin, dopo la morte del fratello pubblicò un messaggio sul sito ufficio della popstar per dire quanto la famiglia apprezzasse “tutto l’amore che c’è nel mondo per George e la sua musica meravigliosa.

Sappiamo quanto i testi delle sue canzoni possano essere di supporto in momenti difficili e quanto possano aiutare a celebrare i momenti felici. E questa cosa è potente come se lui fosse ancora tra noi e come molti di voi dicono nei loro messaggi, è un grande regalo”. (Fonte: Mirror).