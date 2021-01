Emergono dettagli raccapriccianti sull’orribile morte, in Georgia, di una dodicenne che in seguito a un’infestazione da pidocchi che le succhiavano sangue, ha avuto un attacco di cuore.

Mary Katherine “Katie” Horton e John Joseph Joey Yozviak, genitori di Kaitlyn, di Macon in Georgia, trascuravano completamente la figlia e sebbene siano stati accusati di omicidio, sono usciti pagando una cauzione di $ 100.000 ciascuno.

Sono entrambi accusati di crudeltà su minori e omicidio di secondo grado.

Georgia, la piccola Kaitlyn Yozviak è morta d’infarto a causa di una infestazione da pidocchi andata avanti per anni

Secondo gli investigatori, Kaitlyn Yozviak potrebbe essere morta come conseguenza indiretta di una terribile infestazione da pidocchi che forse è andata avanti per anni.

L’agente speciale del Georgia Bureau of Investigation (GBI) Ryan Hilton in tribunale ha testimoniato che dalle cartelle cliniche emerge che Kaitlyn è morta per arresto cardiaco con una causa secondaria, l’anemia grave.

Hilton ha testimoniato che, al momento della morte, Kaitlyn aveva sul corpo la più grave infestazione da pidocchi che l’ufficio GBI avesse mai visto, e potrebbe essere durata a intermittenza per almeno tre anni.

Riteneva inoltre che i ripetuti morsi di pidocchi avessero abbassato i livelli di ferro nel sangue, causando anemia e innescando l’attacco cardiaco.

Georgia, la piccola Kaitlyn Yozviak è morta d’infarto. Non faceva il bagno da una settimana

Prima di morire, la 12enne non faceva il bagno da una settimana ed era stata costretta a vivere in una stanza sporca con i topi che scorazzavano sul materasso, su animali imbalsamati e mobili.

I documenti della Georgia Division of Family and Children Services (DFSC) mostrano che i due fratelli di Kaitlyn sono stati allontanati dalla casa familiare a causa delle condizioni antigieniche.

Nel 2008, periodo in cui è nata la ragazzina, la DFCS aveva aperto un fascicolo poiché i genitori avevano deciso di non darla in adozione.

L’agenzia non ha ricevuto alcun rapporto sulla famiglia fino al 2018, i file rivelano una telefonata in cui viene segnalato che la casa era infestata da insetti, troppi gatti e condizioni igieniche pericolose.

(Fonte: SUN)