Si taglia accidentalmente i genitali mentre dorme ed ora è ricoverato in ospedale e dovrà essere operato. Accade in Ghana ad un contadino di 47 anni. Kofi Atta, questo il suo nome, ha raccontato le ragioni del suo gesto alla Bbc dal Komfo Anokye Teaching Hospital in cui è stato ricoverato subito dopo l’accaduto. L’uomo ha raccontato che il giorno dell’incidente stava facendo un pisolino pomeridiano su una sedia.

“Ho sognato qualcuno che mi diceva di tagliare della carne”. E si taglia i genitali mentre dorme

Questo il suo racconto: “Mi siedo sulla sedia quando mi addormento, quindi mentre dormivo ho sognato qualcuno di fronte a me che diceva di tagliare della carne”.

Sono stati due vicini i primi a prestargli soccorso dopo averlo sentito urlare. Kofi ha provato ad alzarsi ma ha percepito subito il forte dolore ai genitali capendo solo in quel momento quello che gli era successo. L’uomo si sarebbe tagliato i genitali probabilmente a seguito del sogno che stava facendo. “Non ricordo dove ho preso il coltello, sono confuso” ha detto ancora alla Bbc. Il contadino di 47 anni è residente ad Assim Akomfode. I medici dicono che ora ha bisogno di un intervento chirurgico.

Il contadino colpito dalla parasonnia

Il contadino, con molta probabilità è vittima della sindrome della parasonnia, condizione far sì che le persone si muovano, parlino o facciano cose insolite durante il sonno. Solitamente al risveglio non si ha ricordo di questi momenti.

Si tratta insomma di un disturbo del sonno che causa comportamenti anormali anche estremi come in questo caso che avvengono durante il sonno e che possono verificarsi durante qualsiasi fase, anche durante il passaggio dalla veglia al sonno e viceversa.