Gli agenti dell’FBI che hanno condotto l’operazione segreta, costata circa 5 milioni di dollari, per la cattura di Ghislaine Maxwell, avrebbero rischiato di mandare all’aria la missione.

Secondo il Mirror, dopo aver dato la caccia a Ghislaine Maxwell per un anno, i 24 agenti armati erano pronti a prendere d’assalto la tenuta in cui si nascondeva l’ex socia di Epstein, quando un uomo si era lamentato, infastidito dal rumore degli aerei che sorvolavano la zona.

Un abitante del posto ha dichiarato: “Gli aerei sorvolavano dalle 5 del mattino. Erano una seccatura. Abbiamo iniziato a chiamarci tra vicini per scoprire di cosa si trattasse. Alla fine uno di noi si è mosso ed è andato dove erano allineate le auto”.

“Ha chiesto di chi fossero e hanno risposto che erano della società di mappe New England Aerial, il che era una tutta una finzione. L’FBI non sapeva che l’uomo è un esperto di mappe e geologia. E’ la sua professione”.

“Ha chiesto di guardare nel furgone dell’FBI ma gli è stato detto in modo duro che era vietato. A quel punto aveva chiamato la moglie e lei aveva telefonato all’FBI. E’ stato divertente”.

Superato il rischio di fare un buco nell’acqua, gli agenti hanno tolto i lucchetti sui cancelli e hanno sfondato la porta.

Quando Maxwell è stata ammanettata era scioccata, indossava pantaloni da jogging e una maglietta.

L’FBI ha arrestato Maxwell, 58 anni, con l’accusa di sfruttamento ses*uale in relazione all’ex fidanzato, il pedofilo Jeffrey Epstein. Se condannata, rischia fino a 35 anni di galera.

Attualmente è nella prigione Merrimack County Department of Corrections a Boscawen, New Hampshire, nel fine settimana sarà trasferita a New York.

Prima di acquistare la tenuta Tuckedaway da $ 1 milioni in contanti, nel New Hampshire, Maxwell precedentemente si è nascosta in Colorado, Wyoming e nel Massachusetts. (Fonte: Mirror)