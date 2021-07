Gianni Versace, 2 cadaveri nella villa di Miami dove fu ucciso proprio il 15 luglio 1997

Un mistero che riguarda l’uccisione di Gianni Versace con due cadaveri trovati nella villa di Miami dove lo stilista fu ucciso: cadaveri trovati proprio il giorno dell’anniversario della morte dello stilista. Era infatti il 15 luglio del 1997 quando Gianni Versace fu freddato dai colpi di pistola esplosi dal serial killer Andrew Cunanan. Versace aveva 50 anni.

Il mistero dei 2 cadaveri nella villa di Versace

Giallo a Casa Casuarina quindi, la villa di Miami Beach, di fronte all’iconica Ocean Drive, che fu la dimora di Gianni Versace e oggi trasformata in un lussuoso boutique hotel conosciuto come La Magione o The Villa Casa Casuarina. All’interno della residenza sono state trovati due cadaveri, scoperti da alcuni addetti alle pulizie. Le indagini sono in corso e nulla finora trapela su cosa sia realmente accaduto.

La polizia di Miami Beach ha riferito di aver ricevuto una telefonata dallo staff della Versace Mansion che denunciava la scoperta di due corpi all’interno di una stanza. Non è ovviamente ancora chiaro se le due morti siano collegate in qualche modo all’anniversario dell’uccisione dello stilista.

La morte di Gianni Versace

Proprio ventiquattro anni fa, il 15 luglio 1997, Versace venne ucciso con due colpi di pistola sparati da Cunanan. Ucciso mentre lo stilista stava rientrando nella sua residenza di lusso. Versace aveva 50 anni. L’assassino, Cunanan, 28 anni, era un tossicodipendente dedito alla prostituzione sessuale, sospettato di altri omicidi. Alcuni giorni dopo venne trovato morto su una casa galleggiante in una baia. Da allora la mansion ha cambiato nome, diventando The Villa Casa Casuarina, un hotel di lusso con dieci camere.