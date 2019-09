ROMA – Acqua radioattiva sarà sversata nell’oceano Pacifico a Fukushima. Questa l’unica soluzione per gestire la centrale nucleare danneggiata gravemente dopo il terremoto e lo tsunami nel 2011.

Ad annunciare il rilascio dell’acqua radioattiva è stato il ministro dell’Ambiente, Yoshiaki Harada, che ha sottolineato come sia necessaria questa operazione, definendola come “unica opzione” ad oggi disponibile.

La centrale infatti ha raggiunto un livello di oltre un milione di tonnellate di acqua contaminata, che proviene dai condotti di raffreddamento dei reattore, e non ha più spazio per immagazzinarla. L’unico modo per continuare a immagazzinare acqua nella cisterna è quindi di liberarla, anche se comporterà una contaminazione. (Fonte Askanews)