TOKYO – Incidente aereo per la Marina statunitense in Giappone. Un aereo militare Usa è precipitato in mare al largo le coste dell’isola di Okinawa, a sud ovest dell’arcipelago.

L'incidente, che ha riguardato un aereo F-15 appartenente alla base militare di Kadena, è avvenuto nelle prime ore del mattino di lunedì 11 giugno, intorno alle 6:40, a circa 80 chilometri a sud della capitale Naha.

Il governo di Tokyo ha riferito che il pilota è stato tratto in salvo da un elicottero delle Forze di autodifesa nipponiche. L’isola di Okinawa ospita oltre la metà dei 50mila militari statunitensi presenti sul territorio giapponese, e l’ultimo incidente, con ogni probabilità, non farà altro che alimentare le tensioni già presenti tra l’autorità governativa e la popolazione locale, contraria alla presenza delle truppe sull’isola per via dei numerosi incidenti, l’impatto ambientale e l’inquinamento acustico causato dal contingente statunitense.

Un altro jet militare Usa F-15 era precipitato a largo di Okinawa nel maggio del 2013.