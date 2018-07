TOKYO – Non accenna a diminuire l’ondata di caldo senza precedenti che sta colpendo il Giappone, e che ha portato le temperature a raggiungere i 41,1 gradi a Kumagaya, a nord di Tokyo: [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] si tratta del livello più alto mai registrato dall’Agenzia meteorologica nazionale. Il record precedente risaliva al 12 agosto del 2013 nella città di Shimanto, nella prefettura di Kochi a sud ovest dell’arcipelago, con 41 gradi.

A causa del caldo torrido il bilancio dei morti è salito a 40, con migliaia di persone, in gran parte anziani, ricoverate negli ospedali del Paese. Nella sola giornata di sabato 21 giugno undici persone sono decedute per problemi legati alle temperature eccessive e la capitale ha dovuto impiegare un numero record di ambulanze, oltre 3mila, per gestire la situazione di criticità.

Secondo l’ultimo bollettino meteo un fronte di alta pressione manterrà le temperature sui livelli massimi almeno fino all’inizio di agosto. L’Agenzia ha diffuso un allerta meteo in 39 delle 47 prefetture dell’arcipelago.

Intanto l’Agenzia nazionale di polizia ha informato che il bilancio dei morti delle piogge torrenziali e degli smottamenti delle scorse settimane, avvenuti nel Giappone occidentale, si è assestato a 224 vittime in 15 prefetture, 112 dei quali sono stati registrati a Hiroshima. Fino a sabato 4.400 persone vivevano ancora nei centri di accoglienza, rivela il ministero degli Affari Interni.