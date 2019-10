Blitz dice

No Commissione Parlamento che controlli l’organizzarsi e il manifestarsi di razzismo, odio anti ebrei, idee su super razze e sotto uomini. Un No espresso in formazione compatta da Lega, Fdi, e Fi. E’ quindi Destra pura come non mai, Destra senza più Centro. Cene a celebrare marcia su Roma crescono.