TOKYO – Sono almeno 23 le persone morte in Giappone in un un incendio doloso in uno studio di animazione a Kyoto, in Giappone. I feriti sono una trentina, alcuni dei quali versano in condizioni critiche.

L’incendio è scoppiato quando una persona, un uomo non identificato di 41 anni, ha lanciato liquido incendiario nel locali della Kyoto Animation, che produce popolarissimi cartoni animati manga. Non sono chiare le ragioni del gesto. Il presunto responsabile è stato arrestato. Al momento del rogo, all’interno dei locali c’erano circa 70 persone. Molti i dispersi. (fonte AGI)

La polizia locale riferisce che molti corpi sono stai trovati al secondo piano e che i vicini hanno sentito una serie di esplosioni seguite da potenti fiammate. Qualcuno lo ha sentito gridare: “Andate all’inferno”.

Le immagini del rogo all’edificio, che è su tre piani, sono impressionanti: si vedono fiamme uscire da una delle finestre e fumo da altre, mentre i vigili del fuoco cercano di domare l’incendio. Decine i mezzi dei pompieri accorsi. Due ore dopo l’inizio dell’incendio, le fiamme non erano state ancora domate. La telefonata è arrivata ai vigili del fuoco nel primo pomeriggio, verso le 15:35 ora locale: “Dicevano di aver sentito una violenta esplosione provenire dal primo piano della Kyodo Animation e che vedevano fumo”, ha riferito un portavoce.

Kyoto Animation: la storia

L’azienda, che ha circa 160 dipendenti, è stata creata nel 1981 e ha una storia di successo: produce pellicole per il cinema e film di animazione per la televisione; e poi crea personaggi, progetta e vende prodotti derivati dalle sue serie cartoon, i popolari manga. Tra le sue produzioni K-ON!, La malinconia di Haruhi Suzumiya, Sound! Euphonium, La forma della voce, Violet Evergarden. (fonte AGI)